اليوم.. انقطاع المياه عن وسط مدينة أسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن انقطاع مياه الشرب عن وسط البلد بالكامل حتى منطقة أطلس، حيث أنه سيتم إجراء أعمال الصيانة الكهربائية في محطة مياه جبل تقوق بمدينة أسوان.



وبناءً على ذلك سيتم انقطاع مياه الشرب عن وسط البلد، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة الرابعة من فجر اليوم التالي الأربعاء.



وتهيب محافظة أسوان المواطنين المتواجدين في هذه المناطق والجهات الخدمية المعنية، بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من كميات مياه الشرب قبل الفترة المحددة للانقطاع.



يأتي ذلك في إطار دور محافظة أسوان، لإخطار المواطنين في حالة تحديد موعد لانقطاع مياه الشرب، لتوفير الكميات التي يحتجونها من المياه قبل المواعيد المحددة.