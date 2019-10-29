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محافظات

انهيار منزل مكون من 3 طوابق دون خسائر بشرية بالقليوبية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:06 ص
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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انهار جزء بمنزل مكون من 3 طوابق بمنطقة الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية دون إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار أجزاء من منزل بالشرقاوية القديمة حي غرب شبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية بقيادة نجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وتم إخلاء السكان من المنزل المكون من 3 طوابق دون خسائر بشرية.

وتبين من معاينة المنزل أنه سبق وأن صدر له قرار ترميم رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٧ تدعيم الأسقف الخرسانية وترميم باقي العقار ولكن المالك لم يلتزم بذلك القرار.

وتحرر له محضر عدم تنفيذ رقم 2168 لسنة 2017 وجاري إعداد تقرير من لجنة المنشآت.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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