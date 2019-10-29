فيديو وصور.. أهالى شبرا الخيمة يشيعون جثمان ضحية القطار

شيّع أهالي منطقة "منطي" بشبرا الخيمة، جثة الشاب العشريني محمد عيد الشهير بـ"كابو" إلى مقابر منطي، بمسقط رأسه.

وشهد أهالي منطقة "منطي" للشاب بالاحترام، والشهامة، وقال أحد أصدقاءه والذي يدعى عبد الرحمن أشرف إن آخر الكلمات التي نطقها "كابو" قبل سقوطه أسفل عجلات القطار "حسبي الله ونعم الوكيل".

وأكد أصدقاء الشهيد لـ"الدستور" أنهم فى حالة صدمة من الواقعة، موضحين أن محمد عيد يتميز بطيب الخلق والجدعنة، لذلك يخيم الحزن على جميع أصدقائه بالمنطقة.

وقال عامر محمد أحد أصدقاء محمد عيد، إن محمد يعمل بائع فى القطارات ويقوم ببيع الإكسسوارات والميداليات التى يتم عملها "هاند ميد"، مشيرا إلى أن الضحية كان يشتكى خلال الفترة الماضية من ضيق الحال خاصة أن عمله قد تأثر بالأمطار والسيول خلال الفترة الماضية، وأتلفت الأمطار جزء كبير من بضاعته، بالإضافة إلى قلة الزبائن المسافرين فى هذا الطقس، مشيرًا إلى أن الحالة المادية لصديقه بسيطة جدًا وكان يجاهد من أجل كسب العيش.

كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعلنت أنه أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية الأقصر، وأثناء قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفع الأجرة، وأثناء تهدئة القطار سرعته بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار أثناء مسيره، مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته، وتوفي في الحال، وأصيب الراكب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.