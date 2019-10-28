محمد ناصر يسب مواطنين كشفوا حقيقته (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو للإعلامي الإخواني محمد ناصر، وهو يسب المواطنين الذين ظهروا في تقرير تلفزيوني يكشفون حقيقته ويستنكرون خيانته لوطنه.



وقال ناصر، منفعلًا: "إنسان قذر، أنت إيه اللي يخليك تسجل معاهم أصلا، واحنا بندافع عنك".



وخرج محمد ناصر المذيع عبر قناة "مكملين" الإخوانية، يكيل السباب والشتائم للشعب المصري، لأنه لا يوافقه في ضلالاته وهجومه على الدولة المصرية.









أراجوز الإخوان محمد ناصر يسب المواطنين الذين يكشفون حقيقة خيانته هو وجماعته الإرهابية#eXtranews pic.twitter.com/gMbEcdDLbl — eXtra news (@Extranewstv) October 28, 2019