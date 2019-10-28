تعرف على سر فقدان دنيا سمير غانم لوزنها.. فيديو

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، سر فقدانها لوزنها خلال الفترة الأخيرة، قائلة، إنها وشقيقتها الفنانة إيمي، أصبحا لديهما مسئوليات كبيرة.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أنها تضع نفسها تحت ضغط عصبي شديد جدًا من أجل عملها، وتهتم بكل التفاصيل وتفقد وزنها لمناسبة بعض الشخصيات وتزيده لمناسبة شخصيات أخرى.



وتابعت: "شقيقتها إيمي، على عكسها تعطي شغلها حقه جدًا ولكن حياتها الخاصة تؤثر على عملها أي أنها لا تفصل بين حياتها الخاصة وشغلها".



وأكدت دنيا سمير غانم، أن شقيقتها إيمي تتمتع بدم خفيف جدًا عنها ولهذا السبب تفضل الظهور معها في البرامج.

