متخصص في الشأن التركي يكشف عن خطأ شائع في استخدام كلمة "أوغلو"

قال بشير عبدالفتاح، متخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن كلمة "أوغلو" في التركية تعني الابن، ولا يمكن اختصارها.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e، أن بعض الصحف العربية تستخدمها خطأ وتختصرها وهذا لا يجوز مثل أحمد داوود أوغلو، تعني أحمد بن داوود، ولا يمكن اختصارها في عناوين الأخبار ونقول "أوغلو" فقط.



وأكد خلال اللقاء، أنه ليس لدينا مشكلة مع الدولة التركية، ولكن مشكلتنا الوحيدة هي مع الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بسبب مواقفه الداعمة للإرهاب وجماعة الإخوان الإرهابية وتصريحاته ضد مصر.

