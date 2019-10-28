سقوط جزئي لعقار قديم دون إصابات بالإسكندرية

تلقت غرفة العمليات بحي الجمرك، مساء اليوم الأثنين، بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم بحارة السخاوي، دائرة قسم اللبان، وإنتقلت نجوى أمين رئيس حي الجمرك لموقع العقار لمعاينة البلاغ واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة.



كما رافق رئيس الحى، فريق هندسي متخصص من إدارتي التنظيم والمشروعات برفقة سكرتير عام الحي المهندسة وفاء زايد، لمعاينة العقار رقم 1 والكائن بحارة السخاوي، المكون من أرضي وثلاثة طوابق علوية.



ولقد أسفرت المعاينة عن إنهيار أجزاء من الطابق الثالث علوي، وتم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة لقاطني العقار بإزالة الأجزاء المعلقة والخطرة من العقار المذكور حيث تم إزالة الطابق الثالث بالإضافة إلى الأجزاء داهمة الخطورة.



كما تم التواصل مع مسئولي شبكات كهرباء الجمرك لتأمين العقار أثناء أعمال الإزالة، وتأمين المرافق بالمنطقة، بالإضافة إلى متابعة قسم شرطة اللبان بقيادة العميد محمد سعدالله مأمور القسم، والرائد عادل عويلي رئيس المباحث، لتداعيات الواقعة وحضور الكول الأمني لإتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمارة أثناء أعمال الإزالة بحضور المقدم تامر عبد المجيد نائب مأمور القسم.

