المستشار حامد فارس: أردوغان يحاول السيطرة على ليبيا لتنفيذ حلم الخلافة

قال المستشار حامد فارس، خبير الشئون العربية والإفريقية، إن تنظيم داعش الإرهابي، جزء لا يتجزأ عن الدولة التركية، وأبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الذي قُتل، هو الأداة التي يستخدمها أردوغان لكي يحقق مشروعه وهو إقامة الدولة العثمانية.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e، أنه قبل وفاة "أبوبكر" خرج لنا بفيديو متلفز قبل أن يدخل الجيش التركي الأراضي السورية بأسبوع وأعطى أبوبكر تعليماته إلى جميع الدواعش بأن يتوجهوا إلى ليبيا، وهذا يؤكد أنه كان على علم بما سيقوم به أردوغان في شمال شرق سوري، ويحاول الحفاظ على ما تبقى من الدواعش بنقلهم إلى ليبيا الملعب الجديد الذي يحاول أردوغان أن يسيطر عليه.



وتابع، بعد سقوط الإخوان في مصر 2013، بدأ أردوغان يبحث عن أماكن بديلة، لافتا إلى أن التقارب المصري بين جماعة الإخوان وتركيا أصبح واضحًا للمواطن العادي وقت تولي الإخوان، ولذا يحاول أن يسيطر على ليبيا ويعوض ما خسره مع الإخوان، وتكون ليبيا هي بداية الخلافة خاصة أن لها حدودا مع مصر أكثر من 1200 كيلو متر مربع ويحاول أن يقود الدولة المصرية.



وأوضح أن أبوبكر البغدادي قُتل في باريشا التابعة لمحافظة إدلب، وهي منطقة نفوذ تركيا ومعنى تواجده في تلك لمنطقة يؤكد العلاقة بينهما.

