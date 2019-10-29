ضعف ضخ المياه بقرى سمالوط بسبب أعمال صيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، عن ضعف ضخ المياه ببعض قرى مركز سمالوط شمال المحافظة، اليوم الثلاثاء، بسبب قيام شركة الكهرباء بأعمال صيانة.



وأكد المتحدث الإعلامي لشركة المياه بالمحافظة، ضعف ضخ المياه بالقرى التي تتغذى من محطة مياه أبو طهير ومحطة مياه عبد الصالحين علاق ومحطة العكروت بمركز سمالوط اليوم الثلاثاء، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا، وذلك لقيام شركة الكهرباء بأعمال صيانة لخط الطيبة وخط الفولي بالمركز.



وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب أهالي هذه القرى بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة ولحين انتهاء شركة الكهرباء من أعمال الصيانة وعودة المياه بصورة طبيعية.