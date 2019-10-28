جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة فتاة سقطت من عمارة سكنية بحدائق القبة

يكثف رجال مباحث القاهرة تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من جهودههم لكشف غموض واقعة العثور على جثة فتاة سقطت من أعلى عمارة سكنية بمنطقة حدائق القبة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم حدائق القبة، مفاده تلقيه بلاغا بوجود جثة لفتاة بشارع مصر السودان، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لفتاة فى العشرينيات من العمر ومصابة بكسور نتيجة سقوطها من أعلى عقار، وأكد مصدر أمنى أن الفتاة مجهولة الهوية وليست من سكان المنطقة.



وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

