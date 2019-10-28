مع اقتراب المولد النبوي.. كيف تتأكد من حلاوة المولد عند شرائها؟

قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إنه قد يكون هناك إضافات كيميائية لإكساب حلاوة المولد ألوانها ونكهاتها.



وأضاف "نزيه" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، أن الألوان المستخدمة لا تكون من مصادر طبيعية، مشيرا إلى أن الألوان المستمدة من مصادر طبيعية لا يكون لها صفة الثبات ولا تكون زاهية.



وأوضح أن الألوان الكيميائية المستخدمة في تصنيع حلاوة المولد لها سلبيات خطيرة على الجهاز التنفسي والجهاز العصبي، كما أن المواد الخام التي تُعد منها حلاوة مولد النبوي لا تكون من الدرجة الأولى.



وفيما يخص عروسة أو حصان المولد، أشار إلى أنهم مصنوعان من عجينة سكرية تجمع كل جرعات الغبار والمعادن الثقيلة المنتشرة في الجو وهو ما يسبب مشاكل صحية جسيمة.

