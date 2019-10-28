شاهد.. "سيلفي" رامز جلال مع "ملكة جمال الكلاب"

شارك الفنان رامز جلال، متابعي صفحته الرسمية على "إنستجرام" بصورة جمعته مع ملكة جمال الكلاب، بحسب تعبيره.



ونشر رامز، صورة مع كلبة بشعر بني كثيف، وعلق عليها: "سيلفي مع ملكة جمال الكلاب".



وكان الفنان رامز جلال، قد تعرض لشائعة وفاته عبر السوشيال ميديا، خلال الأيام الماضية.



يُذكر أن آخر أعمال رامز جلال فيلم بعنوان "سبع البرمبة" شاركته البطولة جميلة عوض، بيومي فؤاد، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

