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مصر

"أورام قنا" ينجح فى استئصال ورم سرطانى ضخم لأول مرة فى الصعيد

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:45 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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نجح مركز أورام قنا، في إجراء أول عملية استئصال فص من الكبد لوجود ورم سرطاني ضخم ناتج عن تليف الكبد بعد التهاب فيروسي، لأول مرة في صعيد مصر.

وأوضح المركز أن هذه العملية الجراحية من إحدى نجاحات حملة الكشف المبكر عن فيروس سى "100 مليون صحة"، لافتًا إلى أنه تم استئصال المرارة لوجود حصوة كبيرة بها وقد استغرقت الجراحة ٤ ساعات.

أجرى العملية الجراحية الدكتور سامي رمزي أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام، ويعاونه الدكتور محمد أحمد عرابي أخصائي الجراحة، والدكتور ريمون إيليا، والدكتور كريم مصطفى، والدكتور محمد طه، والدكتور محمد فخر، والدكتور مصطفي سيد زيدان، الدكتورة مروة الانصاري استشاري التخدير، والدكتور مايكل ظريف أخصائي التخدير، والدكتور أحمد عبدالرحيم الأفيوني أخصائي التخدير، مع أطباء العناية المركزة.

وأشار المركز إلى أنه تم إجراء العديد من العمليات الجراحية، تشمل حالة استئصال تحفظي لورم بالثدي مع تجميل الثدى، حالة استئصال كلي، حالتين استئصال جذري للثدي، حالة قرحة سرطانية بالساق مع عمل رقعة جلدية، حالة ورم بالإليا، يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة في القضاء على قوائم الانتظار وتخفيفا عن أهالي محافظة قنا والمحافظات المجاورة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
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