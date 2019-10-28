رحاب هاني تحصل على درجة الدكتوراة بـ«مرتبة الشرف الأولى»

ونالت رحاب هاني درجة الدكتوراة من قسم الصحافة بإعلام القاهرة، عقب مناقشة رسالتها التي حملت عنوان «تأثير الاكتمال المؤسسي على الأداء الصحفي في المؤسسات الصحفية المصرية: دراسة ميدانية على عينة من المؤسسات الصحفية المصرية».





وكانت الرسالة تحت إشراف الدكتور محمود علم الدين الأستاذ بقسم الصحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، وإشراف الدكتورة سهير عثمان، الأستاذ المشارك بقسم الصحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة.





وتكونت لجنة الحكم بجانب المُشرِفَين من الدكتور حسين أمين الأستاذ بقسم الصحافة والإعلام ومدير مركز أدهم سنتر للصحافة الرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة إيناس أبويوسف الأستاذ بقسم الصحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية، كمناقشين.





حصلت المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الباحثة رحاب هاني، على درجة الدكتوراة في الإعلام بتقدير «مرتبة الشرف الأولى».وأثنت لجنة الحكم والمناقشة على موضوع الرسالة، وعلى الجهد المبذول من جانب الباحثة، وأبرزوا القيمة العلمية والعملية للرسالة في مجال الإعلام على وجه العموم، والصحافة على وجه الخصوص، ما دعاهم لمنح الباحثة درجة الدكتوراة في الإعلام بتقدير «مرتبة الشرف الأولى»، وبذلك ترتقي رحاب هاني لدرجة مدرس في قسم الصحافة بإعلام القاهرة.