100 ألف لأسرة المتوفي و20 ألفًا للمصاب في حادث "القفز من قطار"

أعلنت وزارة النقل، رصد مبلغ 100 ألف جنيه كتعويض لأسرة الشاب الذي توفي أسفل عجلات القطار بعد إجبار كمسري له على القفز منه أثناء سيره، و20 ألف جنيه لأسرة المصاب في الحادث.



كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعلنت أنه أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية الأقصر، وأثناء قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفع الأجرة، وأثناء تهدئة القطار سرعته بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار أثناء مسيره، مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته، وتوفي في الحال، وأصيب الراكب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.