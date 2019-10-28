خبير اقتصادي: تقرير "النقد الدولي" إشادة جديدة للاقتصاد المصري

قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن تقرير صندوق النقد الدولي يعتبر إشادة جديدة للاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها مصر من يناير 2016 بخطة إصلاح اقتصادي؛ مشيرا إلى أنه كان هناك تعاون مع صندوق النقد الدولي في التمويل الذي حصلنا عليه بـ12 مليار دولار، بالإضافة إلى التعاون في التنسيق على ضبط هيكل الموازنة العامة المصرية ومحاولة الدولة المصرية تقليل عجز الموازنة.



وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC": "أن حجم عجز الموازنة وصل في عام 2018 إلى 8.7% من حجم الناتج القومي.



وأوضح أن الموازنة العامة الحالية سيكون حجم العجز بنسبة 7.2%، لافتا إلى أن النمو الاقتصادي الذي حققته مصر على أرض الواقع حتى عام 2018 وصل إلى 5.7% ومتوقع خلال العام الحالي 2019- 2020 أن يصل إلى 5.9% أو 6% تقريبًا، مؤكدا أنه أكبر معدل نمو مصري حققته الدولة المصرية في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.



يُذكر أن صندوق النقد الدولي أكد في تقريره عن مصر، أن الاقتصاد المصري حقق وتيرة نمو أسرع وأصبح من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة، وظهر ذلك في خفض العجز في الحساب الجاري والمالية العامة، وازدادت الاحتياطيات الدولية، وتراجعت معدلات الدين العام والتضخم والبطالة.

