خليفة عطوة يكشف عن دوره في محاولة اغتيال الزعيم عبدالناصر

قال خليفة مصطفى عطوة، المتهم الثالث في قضية محاولة اغتيال الزعيم جمال عبدالناصر، إن جماعة الإخوان الإرهابية حجزوا لنا إقامة بفندق ليلة تنفيذ مخطط اغتيال عبدالناصر في الإسكندرية.



وأضاف "عطوة" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تأجير فيلا باسم مرشد الإخوان حسن الهضيبي لتنفيذ مخطط الاغتيال.



وتابع: "مهمتي في محاولة الاغتيال كانت إعطاء إشارة إطلاق النار على جمال عبدالناصر أثناء إلقائه للكلمة"، لافتا إلى أن أحد المنفذين كان يرتدي حزاما ناسفا لتفجير جمال عبدالناصر ولكنه لم يفجر الحزام.



واستكمل: مع إعطاء الإشارة أطلق الرصاص ولكن الرصاصة الأولى لم تأتِ في جمال عبدالناصر، وخرجت من ملابسه ولم تصبه، مشيرا إلى أن الخطة كانت تستهدف إصابته في الجانب الأيسر.

