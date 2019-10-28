الأمن الداخلي الأمريكي يرفع إجراءات اليقظة عقب مقتل البغدادي

قررت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، تعزيز حالة اليقظة والحذر في أنحاء البلاد عقب مقتل أبوبكر البغدادى زعيم تنظيم داعش الإرهابي.



وقالت راديو "صوت أمريكا"، إن وزارة الأمن الداخلي أوضحت في بيان أنها لا تعتزم مع ذلك إطلاق تحذير بشأن وجود تهديدات إرهابية على المستوى الداخلي ما لم تتوافر معلومات محددة أو تهديدات قابلة للتصديق يمكن مشاركة الرأي العام الأمريكي فيها.



وأضافت: "إن التعامل مع الأوضاع الأمنية سوف يظل مرنا وسريع الحركة، وسوف نتعامل مع أية تهديدات أمنية أيا كانت".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس الأحد، أن وحدة من قوات العمليات الخاصة الأمريكية تمكنت من قتل البغدادي بعد اختفائه داخل نفق مسدود شمال غرب سوريا.