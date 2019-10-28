لماذا أصرّت "الإخوان الإرهابية" على اغتيال عبدالناصر؟.. أحد المتهمين يجيب

قال خليفة مصطفى عطوة، أحد المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الإسكندرية، إنه بعد ثورة 52 شكل جمال عبد الناصر وزارة بها بعض عناصر الإخوان.



وأضاف "عطوة" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، "حسن الهضيبي مرشد الإخوان الإرهابية آنذاك أراد أن يحكم الإخوان مصر ويسيطرون على الحكم".



وتابع: "الرئيس الراحل عبد الناصر كان يتحدث عن الجلاء ولكننا كنا نضغط لبقاء الإنجليز في مصر وقمنا بإجراء تفجيرات"، مؤكدا أن الإخوان الإرهابية أصرّت على قتله.

