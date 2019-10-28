المتهم الثالث في محاولة اغتيال "عبدالناصر": "الإخوان الإرهابية" أصرت على قتله

قال خليفة مصطفى عطوة، المتهم الثالث في قضية محاولة اغتيال الزعيم جمال عبدالناصر في حادث المنشية: إن الإخوان الإرهابيين أصرّوا على اغتيال الزعيم عبدالناصر.



وأضاف خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الإرهابي حسن إسماعيل الهضيبي كان يريد اغتيال الزعيم عبدالناصر وتشكيل حكومة إخوانية جديدة.



وأوضح "عطوة"، أن خطة اغتيال عبدالناصر كانت تستهدف إصابته في الجانب الأيسر، لافتا إلى أن الطلقة الأولى خرجت من تحت ذراع الزعيم ولم تُصبه.



وتابع: "تلقينا الأوامر لتنفيذ عملية الاغتيال في إمبابة".