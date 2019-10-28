تعليق قوي من نشوى مصطفى على حادث قطار الإسكندرية

عبرت الفنانة نشوى مصطفى، عن حزنها الشديد، بعد حادث إلقاء راكبين من قطار الإسكندرية لعدم امتلاكهما قيمة التذاكر.



وقالت نشوى مصطفى، في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك": "واحد معندوش إنسانية قتل اتنين معندهمش حيلة وتسعين واحد معندهمش قلب كانوا بيتفرجوا".



يذكر أن الواقعة حدثت في حدود الساعة الثالثة صباحًا، بعدما قام المفتش بطلب تذاكر من 2 من الركاب، وعندما أكدا له عدم امتلاكهما لثمن التذكرة فتح لهما الباب، وطلب منهما القفز من القطار.



وتسببت الواقعة في حالة غضب كبيرة في مصر، وطالب بعض الإعلاميين وزير النقل بالاستقالة وتوقيع عقوبة مشددة على المسئول عن الواقعة لتسببه في وفاة أحدهما.

