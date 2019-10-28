تجديد حبس مديرة الشهر العقاري بدمياط الجديدة 15 يومًا

قررت النيابة العامة بمحافظة دمياط، تجديد حبس مديرة مصلحة الشهر العقارى بمدينة دمياط الجديدة سابقا 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتقاضى رشوة تقدر بـ50 ألف جنيه من أحد المواطنين.

وتعود أحداث الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بدمياط بالقبض على "ا. ا"، البالغة من العمر 60 عاما، مديرة مصلحة الشهر العقارى بمدينة دمياط الجديدة، والتي أحيلت للمعاش منذ 6 أشهر، نظير قيامها بسحب وإلغاء توكيل مزور لأحد الأشخاص نظير 50 ألف جنيه، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة أثناء تلقيها رشوة بأحد شوارع مدينة دمياط الجديدة الجديدة.

