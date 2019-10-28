مراد وهبة: الرأسمالية الطفيلية مولت الأصوليات الدينية من تجارة المخدرات

قال الفيلسوف مراد وهبة، إن "الرأسمالية الطفيلية" ظهرت في بداية القرن العشرين، وتعني أنها رأسمالية غير منتجة، وتجلب أموالًا من خلال التجارة في المخدرات والسلاح.



وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "نطق فكرًا" المذاع عبر فضائية "ten"، أن الرأسمالية الطفيلية هي الممول الرئيسي للأصوليات الدينية.



وأضاف "وهبة"، أن الأصوليات الدينية تنقسم إلى عدة أصوليات منها الأصولية الإسلامية وهي أخطرهم، لأنها في الصدارة وليست مثل الأصوليات الأخرى".

