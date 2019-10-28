تغييرات واسعة في قيادات الجيش السوداني

أجرى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، اليوم، تغيرات جديدة في القوات المسلحة.



وأكد الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة السوادنية في بيان مساء اليوم، أنه تم اعتماد نظام هيئة الأركان بديلا لنظام رئاسة الأركان المشتركة للعمل في القوات المسلحة؛ حيث أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عددًا من القرارات تم بموجبها حل رئاسة الأركان المشتركة واعتماد العمل بنظام هيئة الأركان.



ووفق للقرار الجديد تم تعين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيسا لهيئة الأركان، وتعين الفريق أول بحري ركن عبد الله المطري الفرضي حامد مفتشًا عامًا للقوات المسلحة، فيما جاء الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل نائبًا لرئيس هيئة الأركان للإمداد.



وشمل القرار الجديد تعيين الفريق الركن منور عثمان نقد منور نائبًا لرئيس هيئة الأركان للإدارة، والفريق الركن عبد الله البشير أحمد الصادق نائبًا لرئيس هيئة الأركان للتدريب، والفريق مهندس ركن خالد عابدين محمد أحمد الشامي نائبا لرئيس هيئة الأركان للعمليات.



وأشار بيان القوات المسلحة إلى أنه تم ترفيع اللواء الركن عصام محمد حسن كرار لرتبة الفريق وتعيينه قائدًا للقوات البرية وترفيع اللواء ملاح توجيهي ركن عصام الدين سعيد كوكو عبد الرحمن لرتبة الفريق وتعيينه قائدًا للقوات الجوية، وتعيين اللواء بحري ركن محجوب بشرى أحمد رحمة قائدًا للقوات البحرية، وتعيين اللواء الركن عبد الخير عبد الله ناصر درجام قائدًا لقوات الدفاع الجوي.



وشملت القرارات إحالة الفريق طيار ركن محمد على محمد محمود، والفريق بحري ركن مجدي سيد عمر مرزوق، والفريق مهندس دكتور ركن عبد الرحمن يوسف على الفكي، واللواء حقوقي نجم الدين عثمان محمد عثمان للتقاعد بالمعاش.



وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية أن القرارات تأتي في إطار تنظيم العمل بالقوات المسلحة والإجراءات الدورية الراتبة وفقًا لقوانين ولوائح القوات المسلحة.