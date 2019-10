معز مسعود برفقة إحدى أفراد العائلة المالكة البريطانية.. صورة

شارك الباحث الإسلامي، معز مسعود، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، بصورة له برفقة سارة فيرجسون، إحدى أفراد الأسرة المالكة.



وعلق "معز"، على الصورة قائلًا: صورة من لقائي في لندن مع دوقة يورك "سارة فيرجسون" أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية، حيث دار نقاشا حول تحديات تحقيق التعايش السلمي بين شعوب العالم ونبذ العنصرية والتطرف، وسعدّتُ بدعمها الكبير لفيلمي السينمائي القادم "Hello Brother" ورسالته العالمية.



كما أعلن معز مسعود، الانتهاء من كتابة النسخة الأولى من فيلمه القادم Hello Brother مع المؤلف الأمريكي Rick Castañeda الذي تم إعلانه في اليوم الأول من مهرجان "كان" السينمائي لهذا العام، حيث أثار الفيلم حماسة العديد من كبار المنتجين في هوليوود.



يذكر أن فيلم Hello Brother سيكون من إخراج معز مسعود، والذي صرّح في مهرجان "كان" السينمائي، بأنه ينتج الفيلم العالمي من أجل تأريخ وتوثيق أحداث نيوزيلاندا ولمحاربة الجهل والتعصب.