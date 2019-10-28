الإثنين 28 أكتوبر 2019 الموافق 29 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

توك شو

أحد أقارب ضحية حادث قطار الإسكندرية: "حياتنا بقت رخيصة للدرجادي!"

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:29 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
طباعة
قال عبدالحميد محمد، أحد أقارب ضحية حادث قطار الإسكندرية: "الضحية محمد عيد كان يعمل بائع في أشياء يدوية بسيطة ويحصل على لقمته بالحلال".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، "محمد كان إنسان جدع ومحترم وبيشقى على لقمة عيشه".

وتابع: "كان مُقبل على الزواج، حيث كان يسعى لتكوين أسرة"، لافتا إلى أنه كان يروج شغله في القطارات وأماكن أخرى.

واستكمل: "أسرة محمد مكونة من والدته وشقيقين، ووالده متوفي".

وأردف: "وصلنا خبر وفاته من الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا"، مستنكرا ما فعله الكمسري: "هي حياة البني آدم رخيصة للدرجادي؟".

ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

السيسى يتفقد نقاط التفتيش فى شرم الشيخ (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة في حادث "كمسري طنطا"

منذ يومين

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

منذ حوالي 4 ساعات

الإفتاء: غدًا أول أيام ربيع الأول.. وهذا موعد المولد النبوى

ads

الصور

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

الأكثر قراءة

"لم ينفعه نفوذ أسرته".. شاهد ذعر محمد راجح قاتل "شهيد الشهامة" داخل المحكمة

القصة الكاملة لإجبار كمسرى شابين على القفز من قطار.. والسكة الحديد توقف رئيسه

الأرصاد تحدد موعد تجدد الأمطار على المحافظات

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

أيام زمان

قضت يومًا في بيت دعارة.. كيف أصبحت شمس البارودي عاهرة متمكنة في «حمام الملاطيلي»؟

حكاية الوثيقة الأولى لثورة يوليو.. «وُجدت في محل أحذية» (صورة)

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

نجم الساعة

قضت يومًا في بيت دعارة.. كيف أصبحت شمس البارودي عاهرة متمكنة في «حمام الملاطيلي»؟

الصحة

دراسة: تناول البطاطا يعزز من الأداء الرياضى

دراسة: معظم أدوية ضغط الدم الموصوفة قد لا تكون أفضل خيار

تحالف صحى يدعو إلى جهود عالمية بشأن أمراض الجهاز التنفسى المزمنة

تفعيل الدماغ أثناء النوم لحل المشاكل

الرئيس نيوز

محلل لبناني: المشهد معقد.. ويحول دون التنبؤ بمستقبل البلاد

سياسي لبناني: ينبغي تشكيل "حكومة مصغرة" لطمأنة الشارع

أول صورة بـ"الكلابشات" للكمسري المتهم في واقعة القطار

جورج علم لـ"الرئيس نيوز": الشارع اللبناني أصابته "جرثومة السياسة"

منوعات

ملكة «التيك توك ».. نورهان حلمي: غنيت «وداع يا دنيا» من قلبى فوصلت للناس على طول

قوارب وسط العاصمة تونس لعبور شوارع غمرتها مياه الأمطار

الأمير تشارلز يعتزم زيارة الهند الشهر المقبل

"الدستور" تهنئ الزميل محمد عوض بحفل زفافه

كشكول

رئيس جامعة دمنهور يوجه بسرعة الإنتهاء من تحويل جميع المقررات إلى إلكترونية

جامعة حلوان تنظم معرض الخير الأول لنادى روتارى كايرو نيو تاون

تدريب معلمي "الأسكندرية و مطروح" علي مناهج " الجدارات"

"القاهرة الدولية" تحارب التنمر بهذة الطريقة (صور)

إسلام سياسي

شاهد رد فعل نساء داعش من داخل مخيم الهول بعد مقتل "البغدادي"

مسؤول أممي: فريق الرصد الأممي الخاص بـ"داعش" لم يتأكد من مقتل البغدادي

هل تعيد بريطانيا أطفالها ونساءها الدواعش من سوريا؟

صمٌ بكمٌ عميٌ.. منابر الإرهابية تتجاهل فساد الجماعة وأزمات الشباب وانتحار البعض منهم


زيت وسكر

مع بداية الموسم الشتوى.. تعرف على مواعيد وأنواع المحاصيل الشتوية

قبل المولد النبوى.. ضبط 2 طن حلوى غير صالحة للاستهلاك بالغربية

انطلاق الاحتفالية العاشرة بيوم الغذاء الأفريقي.. غدًا

متوسط أسعار العملات الأجنبية بختام التعاملات

مقالات الرأي
غسان شربل
كى لا نفجع ببغدادى آخر
لواء.حمدى البطران
فوضى السوق
القس. رفعت فكرى
أعمدة النجاح
لواء. محسن الفحام
انتخابات الاتحادات الطلابية
المزيد

الثقافة

عم الشعراء.. «الدستور» تحيى ذكرى ميلاد ووفاة فؤاد حداد

الأربعاء.. افتتاح معرض "أفريقيا في القلب" بمركز كرمة بن هانئ

بالصور.. بدء الاستعدادات لاحتفالية نصر أكتوبر بالأوبرا

مصر تشارك في مهرجان كينيا الدولي للمسرح خلال نوفمبر

صفحتنا ع الفيس بوك