أحد أقارب ضحية حادث قطار الإسكندرية: "حياتنا بقت رخيصة للدرجادي!"

قال عبدالحميد محمد، أحد أقارب ضحية حادث قطار الإسكندرية: "الضحية محمد عيد كان يعمل بائع في أشياء يدوية بسيطة ويحصل على لقمته بالحلال".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، "محمد كان إنسان جدع ومحترم وبيشقى على لقمة عيشه".



وتابع: "كان مُقبل على الزواج، حيث كان يسعى لتكوين أسرة"، لافتا إلى أنه كان يروج شغله في القطارات وأماكن أخرى.



واستكمل: "أسرة محمد مكونة من والدته وشقيقين، ووالده متوفي".



وأردف: "وصلنا خبر وفاته من الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا"، مستنكرا ما فعله الكمسري: "هي حياة البني آدم رخيصة للدرجادي؟".



