إسرائيلي وراء وقف لقاءات مراد وهبة مع عمرو موسى

قال الفيلسوف مراد وهبة، إنه التقى عمرو موسى مرة واحدة في حياته، مشيرًا إلى أنه اتفق معه على لقاء آخر، لكنه ألغي بعد مؤتمر فلاسفة البحر الأبيض المتوسط في عام 1993.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "نطق فكرًا" المذاع عبر فضائية "ten"، أن لقاءه مع موسى تم إلغاؤه لأنه التقى بفيلسوف إسرائيلي خلال ذلك المؤتمر، وكان عمرو موسى ووزارة الخارجية ضد اتفاقية السلام.



وأردف: "كان لقائي الأول والأخير مع عمرو موسى، وكان المؤتمر الأول والأخير بالنسبة لعمل ثقافي لدول البحر المتوسط".

