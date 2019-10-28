"عيال حرامية متعودين على كده".. شاهد عيان يكشف تفاصيل وفاة شابين في حادث قطار

قال محمد صابر، شاهد عيان على حادث قطار الإسكندرية: "كنا في عربية 4، أنا وأصدقائي، نقف في المكان المُخصص لشرب السجائر".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الكمسري أخد مفتاح القطار من عامل الشنط، وفتح الباب وقالهم يا تدفعوا يا تنطوا".



واستكمل: "صرخنا في الكمسري، إيه إللي إنت بتعمله ده، دول بني آدمين"، قالنا "في ستين داهية".



وتابع: "استمر الكمسري في الضحك وقال هما متعودين على كده، دي عيال حرامية".

