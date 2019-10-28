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"عيال حرامية متعودين على كده".. شاهد عيان يكشف تفاصيل وفاة شابين في حادث قطار
الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:14 م
رباب الأهوانيطباعة
قال محمد صابر، شاهد عيان على حادث قطار الإسكندرية: "كنا في عربية 4، أنا وأصدقائي، نقف في المكان المُخصص لشرب السجائر".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الكمسري أخد مفتاح القطار من عامل الشنط، وفتح الباب وقالهم يا تدفعوا يا تنطوا".
واستكمل: "صرخنا في الكمسري، إيه إللي إنت بتعمله ده، دول بني آدمين"، قالنا "في ستين داهية".
وتابع: "استمر الكمسري في الضحك وقال هما متعودين على كده، دي عيال حرامية".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الكمسري أخد مفتاح القطار من عامل الشنط، وفتح الباب وقالهم يا تدفعوا يا تنطوا".
واستكمل: "صرخنا في الكمسري، إيه إللي إنت بتعمله ده، دول بني آدمين"، قالنا "في ستين داهية".
وتابع: "استمر الكمسري في الضحك وقال هما متعودين على كده، دي عيال حرامية".