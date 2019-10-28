"البناءون 11".. العاملون فى محطة البرلس: تحقق الاكتفاء الذاتى من الكهرباء.. و«عدّلْنا على الألمان»

على بُعد ١٦ كم من ميناء البرلس على ساحل البحر المتوسط بمحافظة كفرالشيخ، يعمل نحو ٨ آلاف مهندس وعامل وفنى كخلية نحل، داخل واحدة من كبرى محطات إنتاج الكهرباء فى الشرق الأوسط، هى محطة كهرباء البرلس، التى كانت حلمًا وأصبحت واقعًا ودليلًا حيًا على المجهودات العظيمة التى تبذلها الدولة.

فى السطور التالية يروى المشاركون فى تنفيذ المشروع، لـ«الدستور»، كواليس وتفاصيل تلك الملحمة العظيمة، وكيفية إدارة وتشغيل المحطة، وكيف ستضع مصر فى صدارة المشهد الاقتصادى بالمنطقة، وتحولها إلى بلد مكتفٍ ذاتيًا من الطاقة وجاهز لتصديرها إلى كل دول العالم.





أسماء:اختيارنا بشفافية تامة دون واسطة أو محسوبية



كان العمل فى محطة كهرباء البرلس بمثابة فرصة العمر للمهندسة أسماء السيد عبده، ٢٧ عامًا، خريجة كلية الهندسة بجامعة الأزهر فى عام ٢٠١٢، لأنها أصبحت أول فتاة مصرية تعمل مهندسة تشغيل فى محطات الكهرباء، وتقف لمدة ١٢ ساعة متواصلة يوميًا بين أكثر من ٨ آلاف عامل ومهندس، بينهم ألمان وكوريون وهنود.

نشأت «أسماء» بمحافظة الإسكندرية، لأب يعمل مديرًا فى مصلحة الجمارك، وأم تعمل مديرة مدرسة سابقة، وهى أصغر أشقائها الأربعة، لكن عدم تفريق أسرتها بين أبنائها الذكور والإناث أسهم فى التحاقها بقسم «القوى الكهربائية» فى كلية الهندسة، الذى يشكل الذكور غالبية طلابه. وقالت «أسماء» إنها عملت لمدة عامين كاملين فى شركة هندسية، لكنها لم تنسجم مع الأوضاع، وكانت تحلم دائمًا بالعمل فى مشروع قومى لتنال شرف خدمة بلادها، وهو ما تحقق لها بعد أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية، وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حاجتها لمهندسين للعمل فى إنشاء أكبر ٣ محطات كهربائية فى الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة «سيمنس» الألمانية.

وبعد الإعلان، تقدمت «أسماء» عن طريق شبكة الإنترنت، وتم قبولها للعمل فى محطة البرلس، بعد أن اجتازت جميع الاختبارات المطلوبة، مشددة على أن اختيار العاملين فى المحطة جرى بشفافية تامة ودون أى وساطة أو محسوبية، مختتمة: «فخورة لكونى أول مهندسة تشغيل فى محطات كهرباء مصر».



عدنان: خضعت لاختبارات 90 يومًا قبل المشاركة

«٩٠ يومًا خضعنا فيها لاختبارات تدريبية».. بهذه العبارة بدأ كريم عدنان، مهندس فنى، ٢٨ عامًا، حديثه عن تفاصيل التحاقه بمحطة كهرباء البرلس، موضحًا أنه اجتاز كل الاختبارات، سواء المقابلات الشخصية مع مسئولى الموارد البشرية بالمشروع، أو إجراء الفحوصات الطبية.

وقال «عدنان» إنه تم تدريب العناصر التى تم اختيارها فى الشركة القابضة للكهرباء لمدة ٣ أشهر، كما تم إيفاد ٢٠٠ شخص منهم للتدريب فى ألمانيا، لمدة تتراوح من ٤٠ إلى ٩٠ يومًا، حيث زاروا كبرى محطات توليد الكهرباء التابعة لشركة «سيمنس»، بهدف التدرب الكافى على كل ما يتعلق بالمشروع.

وأوضح: «تدربت أنا وزملائى فى محطات شبيهة، للتعرف على كيفية الإدارة، وأحدث تقنيات التعامل مع الأزمات، على أيدى كوادر تعليمية أجنبية من شركة سيمنس الألمانية، واستمعنا منهم لشرح حول مراحل تصنيع المحطات والتشغيل والإيقاف»، مشيرًا إلى أن مكونات المحطات التى استعانت بها الشركة الألمانية العالمية هى الأحدث فى العالم، ولأول مرة تستخدم فى مصر.

واعتبر أن فرصة العمل فى محطة البرلس من أعظم الأمور التى تحققت له فى حياته، مشيرًا إلى عمله لأكثر من ١٢ ساعة فى الوردية الواحدة، مختتمًا: «المشروع يُمثل تحديًا كبيرًا، وبه أصبحت مصر قادرة على تصدير الكهرباء إلى الخارج بدلًا من استيرادها».



دياب:وظيفتى تتطلب ألا أغفل ولو للحظة واحدة



يعتبر المهندس خالد دياب، أحد المهندسين المشاركين فى المحطة، المشروع بمثابة «المصباح المضىء الذى يشع نوره فى كل أنحاء المحروسة»، مشيرًا إلى أنه المشروع الأضخم الذى شارك فيه خلال مسيرته المهنية.

وقال «دياب» إنه تم تكليفه فى بداية عمله بالإشراف على تنفيذ الأعمال الكهربائية، خاصة فى التعديلات التى وضعها المهندسون المصريون على التصميم الذى وضعته شركة «سيمنس» الألمانية، إلى جانب تنفيذ الخطط الرئيسية للمشروع التى تمت جميعها بسواعد مصرية.

وكشف عن أن عمله فى المحطة يتطلب أن يكون يقظًا ولا يغفل ولو للحظة واحدة، وهو ما يحققه على الرغم من الإرهاق الجسدى الذى كان يصيبه، مشيرًا إلى أن المشروع بمثابة عمل وطنى شامل، والجميع يتسابق من أجل المشاركة والمساهمة فيه.





جاد:أنجزت بفضل جهود ٨ آلاف عامل ومهندس

وصف المهندس أحمد جاد، المشرف على التركيبات، مدير الصيانة فى المحطة، المشروع بأنه «إنجاز لصرح كبير»، بعد ملحمة عمل تضافرت فيها جميع الجهود، وبدأت بالنجاح الكبير الذى حققه المهندسون فى إصلاح وتمهيد الأرض لإقامة المشروع عليها، وضمان عدم هبوطها فى أى لحظة، فضلًا عن تأمين خط الغاز الذى مدته وزارة البترول إلى المحطة.

وأضاف «جاد»: «جميع العاملين المشاركين فى المشروع كانوا ينافسون بكل تحدٍّ للانتهاء من تنفيذه فى الوقت المحدد، خاصة فى ظل أهميته الكبيرة للبلاد، ومساهمته فى تحقيق مصر اكتفاءها الذاتى من الطاقة الكهربائية».

وكشف عن أن تنفيذ المحطة تم خلال فترة قياسية، بجهود ٨ آلاف عامل ومهندس، كانوا يواصلون الليل والنهار، ويعملون كخلية نحل لضمان التشغيل فى الموعد المحدد وبكفاءة عالمية.

وتابع: «منذ بدء تنفيذ المشروع بذل جميع العاملين مجهودًا على مدى ١٠ ملايين ساعة، ولم يدرج ضمن هذه الساعات وقت الذهاب والعودة من مقار إقاماتهم إلى المحطة، وكان الانضباط شعارهم فى كل المراحل».



الكاشف: تركت والدى المريض لحراسة المحطة



يؤدى محمود الكاشف، ٣٢ عامًا، المشرف العام على الأمن فى المحطة، دورًا بالغ الأهمية فى حماية المشروع من أى مخاطر قد تطرأ من أى اتجاه، مؤمنًا بأن مهمته لا تقل بأى شكل عن مهمة من يشغّلون المحطة من الداخل، لأن حراسة وتأمين مشروع بهذه الضخامة تعد حفاظًا على مقدرات الدولة المصرية. ولـ«الكاشف» تجربة فى العمل لا تخلو من ملامح إنسانية، فهو يؤدى مهمته فى تأمين المحطة، تاركًا فى منزله والده المريض، وأسرته المكوّنة من أم و٣ أشقاء، ويعمل بجد ويجتهد ليواصل نجاحه فى مسيرته المهنية ويكون قدوة حسنة لأبنائه. وقال «الكاشف» إن الآلاف من العاملين المشاركين فى المحطة يعملون على قلب رجل واحد، ويبذلون مجهودات جبارة لتدار المحطة على مدار الساعة بأعلى كفاءة وجودة فى التشغيل والإدارة، معتبرًا نفسه من المحظوظين بالمشاركة فى هذا المشروع القومى العملاق.





شرف: تدعم الشبكة القومية وتسمح بإنشاء تجمعات عمرانية



قال المهندس أحمد شرف، مدير تأمين عمليات التشغيل فى المحطة، إن المشروع يعتبر الأضخم بين مشروعات إنتاج الكهرباء فى مصر، ويدعم الشبكة القومية ويقلل انقطاعات التيار ويحقق فائضًا فى الطاقة، فضلًا عن دعمه المناطق الصناعية المحيطة، متوقعًا إنشاء مجتمعات عمرانية حوله.

وشرح «شرف» الهيكل التشغيلى للمحطة، التى تتكون من ٤ وحدات «موديول»، بقدرة ١٢٠٠ ميجاوات للواحدة، وكل «وحدة موديول» تتكون من وحدتين غازيتين الواحدة بقدرة ٤٠٠ ميجاوات، إضافة إلى ملحقاتها، التى تضم المداخن ومآخذ هواء ومبردات وفلاتر غاز ووحدة زيوت ووحدة بخارية بقدرة ٤٠٠ ميجاوات وغلايتين لاستعادة الطاقة و٣ محولات رئيسية بجهد ٥٠٠-٢٢ كيلوفولت ومحولين مساعدين بجهد ١١-٢٢ كيلوفولت.

كما تضم المحطة برج تبريد ومبنى للتحكم بالمفاتيح ومبنى التحكم الرئيسى فى المحطة ومبنى الطلمبات وخطوط السحب وطرد المياه وفاقدًا للتبريد من البحر، ومبنى إنتاج وتخزين الهيدروجين وآخر لإنتاج الكلور، بجانب تزويدها بنظام متكامل لإنذار ومقاومة الحرائق بشكل أوتوماتيكى، مشيرًا إلى تنفيذ أعمال بحرية لإنشاء خطين لأنابيب سحب المياه من البحر، بقطر مترين لكل خط، وبطول ١٢٠٠ و١٣٠٠ متر.

ووصف مدير تأمين عمليات التشغيل تنفيذ المشروع بـ«الجهد الخارق»، خاصة أن التربة التى أقيم عليها ذات طبيعة خاصة، وتتطلب أعمال تحضير هائلة. وكشف عن أنه قبل تنفيذ المشروع كانت هناك انقطاعات فى التيار الكهربائى بالكثير من القرى الريفية بمحافظة كفرالشيخ، بسبب الأحمال الزائدة، لكن تلك القرى الآن لم تعد تشهد أى انقطاعات الآن، كما أن المشروع أتاح الفرصة لبناء مشروعات أخرى على أرض المحافظة، تحتاج لاستهلاك عالٍ من الكهرباء.

واختتم: «محطة البرلس توفر طاقة كهربائية هائلة لجميع المحافظات، وتجعل مصر أهم الدول المرشحة لتصدير الكهرباء لكثير من البلدان، منها الأردن والسعودية، وتمكنها من تحقيق اكتفائها الذاتى من الطاقة»، منوهًا بأن «الكمية الفائضة من التشغيل يتم ترحيلها إلى الشبكة الموحدة التى تربط أنحاء الجمهورية، بداية من أسوان إلى الإسكندرية، عبر نظام دقيق ومحكم».





مطاوع: أقطع 100 كم من منزلى إلى موقع العمل بكفر الشيخ



تجربة شريف مطاوع، ٢٨ عامًا، فى العمل بالمحطة أشبه بـ«ماراثون» للجهد والالتزام والإجادة، يبدأ من نقطة انطلاقه للذهاب إلى عمله من منزله فى محافظة الإسكندرية إلى البرلس بكفرالشيخ، وذلك بمسافة تصل إلى ١٠٠ كم.

يعمل «مطاوع» مهندسًا للتشغيل فى المحطة، ولم يصل إلى هذا الموقع إلا بعد ٤٠ يومًا تدريبًا فى مركز «طلخا» التابع لمحافظة الدقهلية، إضافة لـ٣ أشهر فى ألمانيا للتأهيل الكامل على كيفية التعامل مع إدارة الأشغال فى المشروع، وبعدها تسلم العمل، وأصبح عنصرًا أساسيًا فى بنية عمل المحطة، منذ بداية ٢٠١٧.

وأحاطت بمهمة «مطاوع» لتشغيل المحطة تحديات عديدة استطاع التغلب عليها بالتعلم والتدريب المستمر، إلى جانب الانضباط التام فى مواعيد عمله.

وقال إن المشروع تم إنجازه فى وقت قياسى، ولم يكن الجميع يصدق أنه سينتهى فى تلك الفترة الوجيزة، مشيرًا إلى أن «العاملين فى هذا الصرح تجمعهم روح من التكاتف والمحبة والعزيمة، كما أصبحوا جميعًا من أصحاب الخبرات العالية فى ذلك المجال بفضل التدريبات والتأهيل الراقى الذى خضعوا له».

وأوضح «مطاوع» تفاصيل ذلك التدريب، قائلًا: «المهندسون المصريون تم تدريبهم فى ألمانيا، وكان نتاج ذلك التدريب أنهم عدّلوا على شركة سيمنس المنفذة فى التصميم الخاص بها، ما يعد إنجازًا كبيرًا نفخر به».

وتابع: «مشاركتى فى مشروع من أضخم المشروعات المصرية إنجاز كبير جدًا أفخر به، لأن المحطة تتيح لمصر إمكانية تصدير الطاقة الكهربائية لدول العالم، وكلنا نفخر بها، لأنها تعكس ما وصل إليه الاقتصاد المصرى من تطور، لتكون مصر فى صدارة الدول التى تتمتع بالاكتفاء الذاتى من الطاقة».



