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غسان شربل
غسان شربل

كى لا نفجع ببغدادى آخر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:06 م
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كان يوم ترامب بلا منازع. نادرًا ما أُتيح لرئيس أن يستدرج العالم بأسره لانتظار روايته. وهى كانت مثيرة ومشوقة. كانت لحظة قوة استثنائية فى ولايته. وكان باستطاعته الإعلان عن إنجاز اشتهاه كثيرون. والقول إنه عاقب كبير المرتكبين والمطلوب الأول فى العالم. وإنه أنزل حكم العدالة بالرجل الذى حزَّ أعناق أمريكيين وصنع نكبة الإيزيديين وقتل كثيرًا من الأكراد والسوريين والعراقيين، وروَّع الأوروبيين وسجَّل رقمًا قياسيًا فى تعدد جنسيات ضحاياه.
تحدث باسم أمريكا القوية. أمريكا القدرات الهائلة والجيش الأكثر تطورًا والاستخبارات المتكئة على التطور التكنولوجى. عن خطورة العملية والرجال الذين جازفوا. وسخر من الرجل الذى أرعب العالم. وحكى كيف كان يتحرك باكيًا ومذعورًا، وأنه توَّج جرائمه بالتسبب فى قتل ثلاثة من أطفاله. ولم يفته التذكير بأن الذراع الأمريكية الطويلة امتدت حديثًا إلى حمزة بن لادن نجل الرجل الذى أدمى الأرض الأمريكية نفسها، واستهدف رموز قوتها ونجاحها.
لا غرابة أن ينشغل العالم بخبر مقتل أبوبكر البغدادى. إننا نتحدث عن رجل أثخن المنطقة والعالم. قاتل بمخيلة مسنونة. جلاد استثنائى عابر للحدود والقارات. بدد سنوات من عمر دولتين وشعبين ومن أعمار ملايين الناس. بزَّ أسلافه فى نهر التطرف. تفوق عليهم فى فنون القتل والترويع وإطلاق أمواج الكراهية.
ومن حق دونالد ترامب أن يحتفل. فهذا النوع من الضربات يسجله التاريخ. ولعله يقول فى سره إن القتيل الذى سقط بأمر مباشر منه أشد خطورة من القتيل الذى سقط بأمر من سلفه باراك أوباما، وهو أسامة بن لادن. لم يسعف الحظ زعيم «القاعدة» فى إعلان «دولة» وتنصيب نفسه «خليفة» مزعومًا. ولم يتمكن من استقطاب من وفدوا من أماكن قصية بعدما خدعتهم العبارات والرايات.
منذ دخوله البيت الأبيض يقيم ترامب فى العاصفة. وواضح أنه يحب العواصف. قراراته مفاجئة وطريقته صادمة. راقص منفرد لا يحب التانجو مع المؤسسات ولا مع الدول. ومع اشتداد العواصف على طريق الانتخابات جاءت هذه الهدية الكبرى. إنها ليست شبيهة بساعة الإعلان عن الخروج من الاتفاق النووى مع إيران أو فرض عقوبات قصوى عليها. ومختلفة عن فرض رسوم أطلقت حربًا تجارية مع الصين. أو التلميح بسحق الاقتصاد التركى. أو الإعلان المفاجئ عن الانسحاب من سوريا والابتعاد عن «الحروب السخيفة التى لا تنتهى».
إنها هدية لم يحصل على مثلها من قبل. هدية كانت موضع ترحيب الدول القريبة والبعيدة. صيد ثمين دفع أطرافًا كثيرة إلى المسارعة فى إعلان دورها فى ترتيب الوليمة. غيرت الضربة المفاجئة العناوين فى كل مكان. المواقع التى كانت منشغلة بإجراءات عزل الرئيس أو انتقاد الانسحاب من سوريا وجدت نفسها أمام عنوان وحيد هو قتل البغدادى. ولأنه عاشق إثارة رمى ترامب تغريدة قصيرة داعيًا العالم إلى انتظاره ليزف إليهم النبأ بعد الفراغ من فحص الحمض النووى. لا يمكن القول إن جثة البغدادى تجرد خصومه من أسلحتهم، لكنها تعطيه سلاحًا بعدما كان بدأ الكلام عن أن انسحابه من سوريا هو هدية كبيرة لـ«داعش»، فضلًا عن روسيا وإيران.
سيتمكن ترامب من القول إن انسحابه من سوريا، الذى تعرض مرات عدة لاستدراكات تبقى قوة محدودة فى أماكن محدودة، لا يعنى استقالته من محاربة الإرهاب. وسيقول إنه يخوض هذه الحرب من دون إبقاء جنود منتشرين فى مسارح النزاعات عرضة للثأر والأخطار. ويعترف قادة ميدانيون واجهوا «داعش» فى العراق وسوريا بأن الحرب مع التنظيم كانت ستمتد سنوات إضافية لولا الضربات الجوية القاصمة التى وجهها سلاح الجو الأمريكى إلى معاقله ومخابئه. هذا من دون أن ننسى أن الضربات الجوية ما كانت لتكفى لولا مساهمات القوى التى خاضت معارك برية طاحنة ضد التنظيم.
لنترك جانبًا الشق الأمريكى من المسألة. مقتل البغدادى لا يعنى مقتل «داعش» رغم أهمية قطع رأس التنظيم. وأظهرت التجارب أن هذا النوع من التنظيمات اكتسب خبرة فى التكيف مع الظروف الصعبة. وأن «داعش» كان يعمل فى الأعوام الأخيرة بصورة لا مركزية. ثم إن التنظيم راهن تحت الضغوط على دور «الذئاب المنفردة» فى ترويع العالم وإقلاقه.
لنترك جانبًا الشق الأمريكى ولنتذكر أن الأهم هو ألا نفجع مرة أخرى بولادة بغدادى آخر يغرق منطقتنا فى الدم وبلداننا فى خراب هائل.
لا بد أن نتذكر أن «داعش» تمكن من الولادة حين تصدعت دول وتمزقت اللُحمة فى مجتمعات. ولد فى ظل كراهيات الغلبة والإحباط والتهميش ومحاولات الاستئثار وشطب الآخر واغتيال الملامح. لنتذكر أن «داعش» ولد فى العراق المتصدع. وفى سوريا المتصدعة. ولد وسط الكراهيات المذهبية. وأنه عثر على فرصته حين ساد منطق الاستباحة، وحين فُتحت أبواب الحدود التركية على مصراعيها للمقاتلين الجوالين ليدخلوا سوريا ويخوضوا فى دم انتفاضتها وشعبها.
المهم ألا نفجع ذات يوم ببغدادى آخر. أمريكا بعيدة. إننا المسرح. والمواجهة لا تقتصر على الشق الأمنى. لقد بدأ الخراب الكبير حين استولى التطرف على المناهج والمساجد وحين تخرج التلامذة من المدارس يكرهون الآخر ويعدّون كل اختلاف جريمة تستحق القتل.
كى لا نقع فى بغدادى آخر لا حل إلا بناء الدولة العصرية التى تتسع لكل مكوناتها.
لا حل إلا بمناهج وبرامج تفتح النوافذ على العالم وتشجع على التعايش وقبول حق الاختلاف. لا حل إلا بإعادة الأمل بالمستقبل والاستقرار والازدهار وحماية الشباب من «داعش» وكل تعصب يرمى إلى شطب من لا يشاطره القراءة القاتمة للعالم.
سبح ترامب البارحة فى الأضواء. كان قويًا إلى درجة الاعتراف بتلقى تسهيلات من آخرين. احتفل «جنرال (تويتر)» باصطياد الرجل الوافد من كهوف التاريخ. أما نحن فليتنا نتعلم.
نقلًا عن «الشرق الأوسط» اللندنية
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