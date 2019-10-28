حجز كمسري واقعة "قطار طنطا"

قررت نيابة مركز طنطا، حجز "مجدى. ه"، كمسرى القطار الذى أجبر شابين على النزول من القطار أثناء سيره، وهو في طريقه إلى القاهرة، بالقرب من منطقة دفرة، مما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر.



وتلقى اللواء خالد موسي مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارا من العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، ببلاغ ركاب القطار القادم من الإسكندرية إلى مدينة طنطا بقيام كمسرة القطار ويدعي (م. ه) بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهما وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا.



تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا للتحقيق.