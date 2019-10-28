يتحدث الراحل الدكتور عادل صادق فى كتابه القيّم «١٠٠ نصيحة لحياة سعيدة» عن أعمدة النجاح التى يرتكز عليها الناجحون فيقول: هل تريد أن تتميز وأن تنجح نجاحًا عظيمًا؟ هل تريد أن تحيا حياة غير عادية؟

نعم تستطيع لكن بناء على رغبتك باختيارك أنت وبإرادتك، ولكن لكى تتغير لا بد أن تؤمن وتعتقد وتثق بأنه يمكننا أن نتغير وكذلك لا بد أن تؤمن وتعتقد أنك ترغب حقيقة فى أن تتغير، ولا بد أن يكون لديك الدافع لأن تتغير، والدافع هو أنك تريد أن تكون الأفضل والأحسن والأميز، وكذلك لا بد أن تكون لديك القدرة على الاستبصار الذى يعنى الرؤية الداخلية ولكن بموضوعية وبدون تحيز، وأن تستمع دون حساسية لرأى الآخرين عنك، وألا تفقد الثقة بنفسك بسبب هجوم الآخرين عليك وآرائهم السلبية منك. فمن المهم أن تجعل هذا الهجوم سببًا ودافعًا لأن تتغير إلى الأحسن، وأن تختار أهدافًا واقعية يمكن تحقيقها. لا تجهد نفسك بغايات بعيدة لا يمكن الوصول إليها، وبالتالى فإن ما تختاره أنت بنفسك ستكون مسئولًا عنه، وهذا يعنى أن تكون إنسانًا، وأعظم اختيار هو أن تختار أن تتغير إلى الأفضل، ولكن احذر من اليأس والندم، لأنهما يعوقان التغيير ويمنعان البدايات الجديدة. فلا بد أن تكون لديك المقدرة على أن تبدأ من جديد والشمس تساعدك على تبنى هذا المفهوم، وهو أنه فى كل يوم من الممكن أن تكون هناك بداية جديدة، فالشمس تشرق كل يوم ثم تغرب، ثم تكون هناك بداية جديدة فى اليوم التالى، بداية تبدد الظلام، ضياء يحمل النور والدفء، أى أن الخيط الأول للنور ينبع من قلب الظلام ويعلو النور تدريجيًا حتى يهلك الظلام تمامًا، وتتوسط الشمس كبد السماء فتفرش النور بجرأة وقوة وتحدٍ.



