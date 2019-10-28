"في لمح البصر".. شاهد عيان يروي تفاصيل حادث قطار الإسكندرية

قال عماد عامر، شاهد عيان على حادث قطارالإسكندرية: إننا أثناء جلوسنا في العربة 4، سمعنا مشادة كلامية حدثت بين رئيس القطار وشابين، حيث قال رئيس القطار لهما: "إما البطاقات وإما تنطوا".



وأضاف شاهد العيان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لو الكمسري قال إن الناس دي مش معاها فلوس، كنا جمعنا فلوس من بعض ودفعنا لهم"، مشيرا إلى أن الشابين قفزا من القطار بعد تهديد رئيس القطار لهما لأنهما لم يمتلكا ثمن التذكرة.



وأوضح أن أمن القطار لم يكن موجود لإثبات الواقعة، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية أوقفت القطار واستمعت لأقوالنا لفتح محضر



وتابع: "الواقعة حدثت في لمح البصر، وعندما طلبت من رئيس محطة قطار طنطا الاطمئنان على الشابين، قالي "مش هتفرق".

