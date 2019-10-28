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فن

«See».. جايسون موموا يحاول خلق «صراع عروش» جديد

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:00 م
جريدة الدستور
محمد ثابت
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ينتظر النجم الأمريكى جايسون موموا عرض مسلسله الجديد «see» الذى يلعب بطولته إلى جانب النجمة ألفرى ودرارد، وجوش بلانكر.
المسلسل بمثابة ملحمة إنسانية عن زمن بعيد يفقد فيه الجنس البشرى البصر، ويصبح على المجتمع إيجاد طرق جديدة للتفاعل والبناء والصيد والبقاء على قيد الحياة، لكن تحدث المعجزة، عندما يولد طفلان مبصران «توأم»، فتتصارع عليهما المملكة.
ويتوفر للمسلسل إنتاج ضخم من خلال شركة «أبل»، التى تتجه إلى الإنتاج الدرامى لأول مرة، وتتكلف كل حلقة ١٥ مليون دولار، حسب ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، وهو الرقم نفسه الذى كانت تتكلفه كل حلقة من مسلسل «صراع العروش» فى موسمه الأخير، الأمر الذى جعل الكثيرين، بعد مشاهدة إعلان «see»، يقارنون بين العملين، خاصة فى التشابه الكامل بين عالميهما.
كما أن العمل يدور حول زمن قديم تتصارع فيه مملكة مع أخرى، ويقوم «موموا» بتجسيد شخصية «بابا فوس»، زعيم قبيلة أصلية تعيش فى الجبال، ويتصدى لحماية امرأة كانت تتجول فى قريته تلد طفلين مبصرين، إذ يعتبر أهالى القرية أن هذين الابنين يتمتعان بقدرة شريرة، وهى الرؤية.
وأكد «موموا» أن الدور الذى لعبه ترك أثرًا كبيرًا فى حياته الشخصية، إذ أصبح أكثر انتباهًا لزوجته ولحياته، لأنه توحد كثيرًا مع تجسيد عدم القدرة على الرؤية إلى درجة وصفها بالمخيفة، قائلًا: «كان دورًا قاسيًا للغاية، بسبب هذا العمل وأيضًا فى صراع العروش، أصبحت مضطربًا وأبتسم بصعوبة».
وعن المقارنة بين «see» ومسلسل «صراع العروش»، قال إنه يكره المقارنة، لكنه اعترف بأنه عند قراءة السيناريو تذكر تفاصيل قراءته سيناريو «صراع العروش»، الذى جسد فيه دور «دروجو» زوج «دينيرس»، وأن هذا الأمر لأول مرة يحدث معه خلال مشواره الفنى، لكن الفرق أن «دروجو» لم يصل إلى المستوى التالى فى علاقته مع زوجته ومات، بينما فى «see» سيصل إلى مستويات عديدة فى التمثيل ومستويات مختلفة من العلاقات الإنسانية وتعقيداتها.
وأعرب «موموا» عن تفاؤله بهذا العمل واصفًا السيناريو بأنه مثل شنطة الساحر الذى سيخرج من خلالها عملًا كاملًا، خاصة بعد تأكيده على المعاناة خلال التصوير وتجسيد شخصية إنسان أعمى.
وأشار «موموا» إلى أنه يهوى هذه النوعية من الأدوار، خاصة أن شعبيته قد زادت من خلال مسلسل Stargate: Atlantis، التى جسد فيها شخصية «رونون ديكس»، تلك الشخصية المتعلمة فنون القتال، والصراع والدفاع عن النفس، وأيضًا الشخصية القتالية فى «صراع العروش».
ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل، الجمعة المقبل ١ نوفمبر، على «apple tv»، وتبلغ تكلفة الاشتراك فى التطبيق ٥ دولارات شهريًا، وقام بإخراجه عدة مخرجين منهم فرانسيس لورانس مخرج فيلم «I am legend» لويل سميث.
وشارك فى التأليف ستيفن نايت، مؤلف مسلسل «Peaky Blinders»، والمؤلف دافيد راى.
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