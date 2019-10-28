أنجلينا.. سيدة القلوب تبحث عن السلام بأساليب شريرة (صور)

بعد نجاح الجزء الأول لفيلمها «Maleficent»، تعود أنجلينا جولى هذا العام بجزء ثانٍ، يحمل نفس الاسم، لكن مع إضافة «MISTRESS OF EVIL» لعنوان الفيلم، الذى يعنى «عشيقة الشر»، وهى الشخصية التى تلعبها «أنجلينا» فى الجزءين، والمقتبسة من الفيلم الكلاسيكى القديم لديزنى «Sleeping Beauty».



الغريب فى الجزء الجديد، المعروض حاليًا بصالات السينما، أن شخصية «ماليفسنت» لا تلعب دور الشريرة كما يوحى اسم العمل، وهى الصدمة التى تلقاها مشاهدو العمل، فالشر هذه المرة متمثل مباشرة فى شخصية الملكة «إنجريث»، التى انضمت للجزء الجديد وقامت بتجسيدها النجمة ميشيل فايفر.



وحمل الجزء الجديد عدة رسائل مهمة من خلال توسيع القصة وتعميقها إلى ما هو أبعد من كونه مجرد صراع خيالى، إذ تبحث القصة طوال الوقت عن تحقيق السلام، حتى لو بوسائل شريرة، كما يضعنا الفيلم أمام سؤال مهم بعد الانتهاء من مشاهدته: «هل الأشرار يولدون أشرارًا؟.. أم أن هناك ما يدفعهم لهذا الشر للدفاع عن أنفسهم؟». ولا يحمل الفيلم تناقضات فقط فى شخصياته وتجسيداته فكرة الخير والشر، ولكن حتى على صعيد المستوى الفنى، الذى نوضحه فى التقرير التالى.



ماليفسنت ملاك وليست سيدة الشر.. كيف؟

الفيلم يلعب على معنيين مهمين، المعنى الأول هو الشخص الذى يبدو شريرًا من الخارج ولكن بداخله سلام ورحمة وعمق طيب، والمعنى الثانى هو الإنسان الذى يبدو من الخارج نقيًا، لكن من داخله أسود وشرير وعنصرى، المعنى الأول تمثله أنجلينا جولى، بينما المعنى الثانى تمثله ميشيل فايفر.

يبدأ الصراع فى الفيلم من حيث انتهى الجزء الأول، حيث تعيش الفتاة «أورورا» مع «ماليفسنت» التى تبنتها وأصبحت أمًا بديلة لها، لكن حياتهما تنقلب تمامًا، عندما يطلب الأمير «فيليب» الزواج من «أورورا» للسيطرة على مملكتى «مورز وألستيد»، بتحريض من أمه الملكة «إنجريث»، فتتحول الأحداث إلى صراع تفشل كل المحاولات فى تهدئته، وتضطر «ماليفسنت» إلى التنازل من أجل «أورورا» التى انضمت إلى الملكة الشريرة، وجسدت «أنجلينا» كل معانى الطيبة وحنان الأم ورقة القلب، المتمثلة فى ضعفها تجاه الأميرة «أورورا» التى ربتها، رغم محاولة عائلة الملكة القضاء على قبيلة «ماليفسنت».

وهنا اتضح أن «ماليفسنت» ليست شريرة، ولكن البشريين أقصوها ونفوها وظلموها، بينما هى تدافع عن نفسها وعن بقاء قبيلتها، غير أنها قد تعرضت فى الجزء الأول إلى خيانة من قبل الرجل الطموح والقاسى الذى خذلها ليصبح ملكًا، فهل هذا يجعلها سيدة الشر؟!، فالإنسان قد يجبر على ممارسة أفعال الشر بسبب الظلم الواقع عليه والتنمر والإقصاء الذى يتعرض له، ومن خلال ذلك يمكن أن نقول بكل تأكيد إن «ماليفسنت» ليست شريرة، لكنها سيدة قد أسىء فهمها واستيعابها، لأنهم تنتقم لنفسها وتحمى قبيلتها.



ماليفسنت ملاك وليست سيدة الشر.. كيف؟

الفيلم يلعب على معنيين مهمين، المعنى الأول هو الشخص الذى يبدو شريرًا من الخارج ولكن بداخله سلام ورحمة وعمق طيب، والمعنى الثانى هو الإنسان الذى يبدو من الخارج نقيًا، لكن من داخله أسود وشرير وعنصرى، المعنى الأول تمثله أنجلينا جولى، بينما المعنى الثانى تمثله ميشيل فايفر.

يبدأ الصراع فى الفيلم من حيث انتهى الجزء الأول، حيث تعيش الفتاة «أورورا» مع «ماليفسنت» التى تبنتها وأصبحت أمًا بديلة لها، لكن حياتهما تنقلب تمامًا، عندما يطلب الأمير «فيليب» الزواج من «أورورا» للسيطرة على مملكتى «مورز وألستيد»، بتحريض من أمه الملكة «إنجريث»، فتتحول الأحداث إلى صراع تفشل كل المحاولات فى تهدئته، وتضطر «ماليفسنت» إلى التنازل من أجل «أورورا» التى انضمت إلى الملكة الشريرة، وجسدت «أنجلينا» كل معانى الطيبة وحنان الأم ورقة القلب، المتمثلة فى ضعفها تجاه الأميرة «أورورا» التى ربتها، رغم محاولة عائلة الملكة القضاء على قبيلة «ماليفسنت».

وهنا اتضح أن «ماليفسنت» ليست شريرة، ولكن البشريين أقصوها ونفوها وظلموها، بينما هى تدافع عن نفسها وعن بقاء قبيلتها، غير أنها قد تعرضت فى الجزء الأول إلى خيانة من قبل الرجل الطموح والقاسى الذى خذلها ليصبح ملكًا، فهل هذا يجعلها سيدة الشر؟!، فالإنسان قد يجبر على ممارسة أفعال الشر بسبب الظلم الواقع عليه والتنمر والإقصاء الذى يتعرض له، ومن خلال ذلك يمكن أن نقول بكل تأكيد إن «ماليفسنت» ليست شريرة، لكنها سيدة قد أسىء فهمها واستيعابها، لأنهم تنتقم لنفسها وتحمى قبيلتها.

براعة فائقة فى تجسيد بصرى لملحمة خيالية

الممتع فى مشاهدة الجزء الجديد من الفيلم لا يكمن فقط فى أداء أنجلينا جولى، ولا ميشيل فايفر بتجسيدها الشر المطلق، ولكن فى صورة المخرج يواكيم رونينج، الذى أخذ الجمهور إلى غابات تحت الأرض وقلعة الملكة «إنجريث» نحو السماء، فقد تفوق الفيلم بصريًا، خاصة فى تجسيد البيئة التى تلعب فيها الشخصيات أدوارها، وهو أمر يجعلنا نلتفت لحجم التطور فى قسم الرسوم المتحركة داخل ديزنى، بسبب حالة الاندهاش التى أصابت الجمهور من العالم الملون للجنيات، التى تبدو أكثر واقعية من كل الأفلام السابقة، بفضل المؤثرات البصرية والصوتية غير المسبوقة التى أتيحت هذه المرة.





الاهتمام بالصورة على حساب القصة

رغم الصورة الجيدة، فإنك فى الغالب ستصاب بالملل بسبب حجم الإطالة فى بعض المشاهد لغرض الاستعراض البصرى الذى جاء على حساب التشويق القصصى، حيث الاهتمام بصورة العالم الخيالى قابله ضعف فى البناء السردى، إذ احتوى الفصل الأول والأخير على مشاهد مطولة كان من الممكن تقصيرها، لأنها عرقلت انسيابية وتتابع المشاهد واندماج الجمهور مع الصراع، لدرجة تجعلك تتنبأ بالأحداث، ما يجعله فيلمًا طموحًا فقدَ بوصلته فى عملية التشويق والإثارة، رغم أنه فيلم يدور حول صراعات وحيل ومؤامرات، كما أن الاهتمام بالجانب البصرى جاء على حساب تفاصيل عديدة، منها القفز فى بعض المشاهد والأحداث أو الحالات التى كانت تستحق الوقوف عندها للاستغراق فيها أكثر، مثل لحظات الخذلان وفقدان الأمل والحزن التى كانت تشعر بها «ماليفسنت».



استغلال لنجاح الجزء الأول

لم يتم الإعلان عن جزء ثانٍ خلال عرض الجزء الأول فى ٢٠١٤، حتى إن الجزء الأول كان مُعرضًا ألا يخرج للنور، بسبب مشاكل كثيرة تعرض لها أثناء التصوير الذى تأجل أكثر من مرة، لكن الفيلم وقتها حقق نجاحًا تجاريًا غير متوقع، إذ بلغت إيراداته ٧٨٠ مليون دولار على مستوى العالم، ولم تأت قصة الجزء الثانى على نفس القدر من التوقع لأحداث جديدة، إذ يكتمل الصراع لكن بأحداث مختلفة قليلًا، أما النهاية فكانت شبيهة بنهاية الجزء الأول بانتصار «ماليفسنت» وعودة الأميرة «أورورا» إلى أحضانها مجددًا، الأمر الذى جعل كثيرين يصابون بالإحباط، ليؤكدوا أن هذا عمل يأتى استغلالًا واستهلاكًا لنجاح سابق.



قيمة قبول الآخر وعدم إقصاء المختلفين عنّا

من رسائل الفيلم الواضحة التى يؤكد عليها ضرورة أن نقبل الآخر رغم اختلافاتهم عنّا، لأنه لا يمكن العيش فى مجتمع يجمع بين أنماط واحدة، فالتعدد ضرورة، وتعتبر «ماليفسنت» من الشخصيات التى تبحث عن الحب والثقة والقبول من الآخرين، لكنها لم تجده، فاضطرت أن تواجه ذلك بالغضب على طريقتها.



رسائل سياسية خفية

حمل الفيلم رسائل سياسية غير مباشرة، عن طريق الإشارات البصرية التى من خلالها يمكن أن ترى إشارات إلى الهولوكوست، وتدمير الثقافات الأصلية، وأهمية الحفاظ على الهوية، وعدم التنازل أيًا كان عن أرضك وعائلتك، حتى لو ستقف أمام العالم، وستحارب جميع الأشرار مهما تآمروا.



