السكة الحديد: وقف رئيس القطار بعد نزول راكبين أثناء سيره

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التحفظ على رئيس قطار ٩٣٤ مكيف الإسكندرية الأقصر بمعرفة شرطة السكة الحديد وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا بعد نزول راكبين اثنين من القطار أثناء سيره.



وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إنه أثناء مسير القطار قام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة فامتنعا، وأثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة قام الراكبان بالنزول من القطار أثناء سيره، ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفي في الحال، فيما أصيب الراكب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف إلى مستشفى طنطا العام.



واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس القطار وكمسري القطار لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة.



وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بجميع المواقع الإعلامية والإخبارية الرجوع إلى المصادر الرسمية بالهيئة لمعرفة الحقيقة.



من جانبه، أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أنه لن يسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري، وأنه يحرص دائما على حياة جميع المواطنين، موضحا أن التحقيقات ستظهر الحقيقة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حال ثبوت الواقعة.