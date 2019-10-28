أول صورة لكمسري "قطار طنطا" في النيابة

حصلت "الدستور" على أول صورة لكمسري قطار الإسكندرية - الأقصر، مقيد اليدين، أثناء انتظاره التحقيق معه أمام نيابة مركز طنطا، في واقعة إجبار شخصين على القفز من القطار لعدم دفعهما أجرة الركوب.



وتلقى اللواء خالد موسي مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارا من العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، ببلاغ ركاب القطار القادم من الإسكندرية إلى مدينة طنطا بقيام كمسري القطار ويدعي (م. ه) بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهما وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا.



تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا للتحقيق