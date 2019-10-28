مي سليم تستعد لطرح أغنية سينجل في الكريسماس

تستعد الفنانة مي سليم لطرح أغنية سينجل خلال الفترة المقبلة، والمقرر طرحها بالتزامن مع أعياد الكريسماس، وتعود بها لعالم الغناء بعد فترة غياب.



وقالت "مي" في تصريحات لـ"الدستور" إنها تعكف خلال الفترة الحالية للتجهيز لأغنية منفردة وستبدأ تسجيلها خلال أيام، مشيرة إلى أن التمثيل شغلها عن الغناء ولكنها تحرص على طرح أغنية كل فترة حرصًا على عدم غيابها عن الساحة الغنائية، وفضلت عدم الإفصاح عن تفاصيلها لتكون مفاجأة لجمهورها.



من ناحية أخرى، انتهت مي سليم من تصوير مشاهدها كافة ضمن أحداث مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، والمقرر عرضه خلال شهر نوفمبر المقبل، وتجسد خلاله دور فتاة من أسرة بسيطة وفقيرة تعمل خادمة في بنسيون الشانزليزيه، وتتعرض للعديد من الضغوطات وتحاول أن تغير مجرى حياتها، تدور أحداث المسلسل حول 5 طبقات في مصر بحقبة الخمسينيات ويحتوي على 45 حلقة.