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الديهي: اختيار شرم الشيخ لعقد المؤتمر الدولي للاتصالات يدعو للفخر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:07 م
الديهي
الديهي
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية، له طبيعة خاصة، وينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات أقدم الاتحادات التابعة للأمم المتحددة، وتم إنشاؤه عام 1865، ومصر من أوائل الدول التي انضمت له عام 1876، واستضافت أول مؤتمر له عام 1938.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن مصر تحتضن هذا المؤتمر فهو لأول مرة منذ 20 عامًا يعقد خارج الأمم المتحدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة 140 دولة، و50 منظمة دولية وشركة، مؤكدًا أن اختيار شرم الشيخ ومصر لعقد هذا المؤتمر شيء يدعو للفخر والسعادة.

وتابع: أن هذا الاتحاد معني بالعديد من القضايا ومن بينها الثورة الرقمية التي حدثت، مشددًا على أن ما كان مستحيل بالأمس أصبح حقيقيا بين يدينا الآن بفضل الثورة الرقمية التي حدثت، معقبًا: "بنوصل لكل الناس ونعرف مكان تواجدهم في ثانية من خلال تتبع الهواتف المحمولة"، ويتم الآن دراسة إلى أين نحن سائرون والخطوة القادمة في تكنولوجيا الاتصالات.
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