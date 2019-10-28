لهذا السبب.. حمدي الميرغني وأوس أوس يتجهان إلى المغرب

شارك الفنان حمدي الميرغني، نجم مسرح مصر، متابعي صفحته الرسمية على "إنستجرام" بصورة تجمعه بصديقه أوس أوس في المغرب عقب وصولهما اليوم.



وكشف الميرغني، عن انتقاله مع أوس أوس إلى مدينة كازابلانكا المغربية، لتصوير عدد من مشاهد مسلسلهما الجديد "اتنين في الصندوق".



يُذكر أن المسلسل تم تغيير اسمه منذ أيام إلى هذا الاسم بعد أن كان بعنوان "روحين في زكيبة".



المسلسل يشارك في بطولته حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.



