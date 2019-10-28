"السلطان" لمحمد رمضان تتخطى الـ 3 ملايين مشاهدة

كسرت أغنية "السلطان" للفنان محمد رمضان حاجز الـ3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب خلال 24 ساعة فقط من طرحها.



يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب "هما عايزينها فوضى"، من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، كما كسر الكليب حاجز الـ5 ملايين مشاهدة منذ طرحه عبر "يوتيوب".



وكان "رمضان" قد طرح كليب يحمل عنوان "الملك" خلال العام الماضي وحقق نسبة مشاهدة تخطت حاجز الـ100 مليون مشاهدة، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".