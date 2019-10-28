"مستقبل وطن" يوزع حلوى المولد النبوي في المنيا

وزع حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة المنيا، حلوى المولد، على الأسر الأكثر فقرا والمحتاجين، في مركز أبوقرقاص، بمناسبة المولد النبوي الشريف، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن ومواجهة الغلاء وجشع التجار، تحت رعاية النائب علاء السبيعى، أمين الحزب بالمحافظة، وإشراف وليد عبدالقوي، أمين التنظيم.



وأكد إيهاب حمزة، أمين الحزب بمركز أبوقرقاص، أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، بضرورة المشاركة المجتمعية لتحقيق الخدمة للمواطنين البسطاء، ومحاربة الغلاء وجشع التجار وتفعيلا لمبادرة "حياة كريمة"، وتستهدف ضمان حياة كريمة لغير القادرين، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة، مؤكدا دعمه المستمر لمثل هذه المبادرات التي ترفع المعاناة من المواطن.