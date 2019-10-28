المصريين الأحرار ينظم رحلة لبانوراما أكتوبر

نظمت أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار، رحلة لطالبات مدرسة المنيب الإعدادية بنات، شارك فيها ٩٠ طالبة لنشر الوعي بين الطلاب.



كما شارك في الرحلة، الإعلامية نشوى الحوفي، والدكتورة إيناس صبحي أمينة المرأة بالمصريين الأحرار، وبسمة العقدة عضو الأمانة المركزية للمرأة.



وخلال الرحلة أشارت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، إلى أن زيارة الأماكن التاريخية ذات الطابع التراثي تهدف لتعليم الأطفال الهوية والانتماء والمعارك والتحديات التي عبرتها مصر، قائلة "جيد أن يعيش الأبناء لحظات مهمة في تاريخ مصر، على مر العصور في المعارك التي لم ولن تنتهي مهما اختلف شكل العدو، ومصرون أن نحمي وعي أولادنا".



فيما أكدت الدكتورة إيناس صبحي أن المصريين الأحرار تبنى منذ فترة طويلة فكرة "وعيك يحميها"، مشيرة إلى أن الوعي هو الذي يصيغ فكر الإنسان وأولوياته ومبادئه، لذلك جاءت فكرة تطبيق ذلك على أرض الواقع وتعريف الأطفال بمعنى مصر والجيش والتضحيات التي قدمها.