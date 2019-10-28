براءة ريهام سعيد في قضية "السمنة"

قضت محكمة جنح قسم الجيزة، اليوم الإثنين، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من الاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض "السمنة"، خلال إحدى حلقات برنامجها بإحدى القنوات الفضائية.



ووصفت "سعيد" فى إحدى حلقات برنامجها الذين يعانون من مرض السمنة، "إنهم ميتين، وعالة على أسرهم وعالة على المجتمع، وأن المرأة التخينة تشوه المنظر ورائحتها كريهة، تحتوي على سموم".



وترافع عن الإعلامية "ريهام سعيد" شعبان سعيد المحامي بالنقص، والذي دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة، وقرر أن موكلته لم تكن تقصد سوى إرسالها رسالة للمجتمع من أجل محاربة البدانة والسمنة، ولابد من كلمات قاسية لتصل الرسالة، وطلب ببراءتها.



وأثارت تصريحات ريهام سعيد الجدل وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم عدد من المحامين ببلاغات ضدها، اتهموها بإهانة شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، وطالبوا بمحاكمتها.



وقال مقيم الدعوى، إن الإعلامية ريهام سعيد، سخرت من مرضى السمنة، فى تعميم غريب عن جميع مرضى السمنة، ما أهان عددا كبيرا من الشعب".



وتضمنت الدعوى أن ما صدر من الإعلامية يعد تصريحا غريبا أن يصدر من مذيعة كبيرة على الهواء مباشرة، وفي برنامج شهير يذاع فى جميع أرجاء الوطن العربى، ما تسبب فى أن تقوم النقابة العامة للإعلاميين، والقناة بوقف البرنامج.