طائرة المنيا يهزم ألعاب دمنهور 3-1 بالممتاز أ

حقق فريق نادي المنيا للكرة الطائرة فوزا هاما أمام ألعاب دمنهور في رابع جولات الدور الثاني من تمهيدي الدوري الممتاز "أ" بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، في المباراة التي أقيمت اليوم على صالة دلفي بالإسكندرية.



وتمكن الفريق المنياوي من حسم ثلاثة أشواط من اللقاء لصالحه وهى: الثاني (٢٥-١٢)، والثالث (٢٥-١٧)، الرابع (٢٥-٢٠)، بينما حسم الفريق المنافس أول أشواط اللقاء لصالحه بنتيجة (٢٥-٢٣)، ليرتفع بذلك رصيد المنيا لـ 5 نقاط.



ويقود فريق المنيا جهاز فنى يضم إبراهيم عبد الحكم، المدير الفني، وخالد أبوالوفا، مدرب عام، واسماعيل رجب، مدرب مساعد، ودكتور أحمد السيوفي، إخصائي علاج طبيعي، ودكتور حسين الشيمي، إخصائي أحمال بدنية، وأحمد هتلر، مدير إداري الفريق، وإشراف مصطفى فتحى يونس، عضو مجلس إدارة نادي المنيا.