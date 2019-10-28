الديهي يطالب باستقالة وزير النقل والتحقيق مع كاتب بيان "السكة الحديد"

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، البيان الصادر عن هيئة السكك الحديدية، بشأن حادث إجبار كمسري لشابين على القفز من القطار أثناء سيره، حيث ذكر البيان أن الراكبين امتنعا عن دفع الأجرة، واختارا القفز من القطار أثناء تهدئته لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة.



وقال الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten": "من كتب البيان يجب أن يحول للنيابة، بعد ما قال امتنعا وقاما بالنزول وحدهما، ما يعد تأثيرا على سير حق ودم ناس"، لافتًا إلى أن النيابة وجهت تهمة القتل العمد للكمسري بعدما أجبر راكبين على النزول.



وأردف: "بتديني درس في الأخلاق وتقول على وسائل الإعلام أن تنتبه، من يدير السكة الحديد عليه أن يستقيل، وعلى وزير النقل أن يستقيل".

