تنسيقية شباب الأحزاب تشارك فى الأسبوع العربى للتنمية

تعقد جامعة الدول العربية النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة 3-6 نوفمبر 2019 بفندق هيلتون هليوبوليس بالقاهرة.



ويشارك في فعاليات هذا الأسبوع عمرو يونس، أمين سر التنسيقية، وعلاء عصام، عضو التنسيقية، متحدثين في جلسة حوارية بعنوان "دور الشراكات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والتي ستناقش كيفية نشر الوعي بالتنمية المستدامة وترسيخ ثقافتها في المجتمعات العربي.