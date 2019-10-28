أمريكا تلقي جثة "البغدادي" في البحر

قال رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي إن الفيديوهات المتعلقة بعملية مقتل زعيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، قد تصبح متاحة خلال الأيام المقبلة.



وأضاف رئيس الأركان الأمريكي، في مؤتمر لوزارة الدفاع الأمريكي، مساء اليوم، إنه تم التخلص من رفات البغدادي بالشكل المناسب بإلقائه في البحر.



أردف: "البغدادي كان يختبئ في نفق حين فجر حزامه الناسف".



من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر التركيز على المهمة الرئيسية من خلال العمل مع التحالف لاستكمال هزيمة داعش.



وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى: "نسيطر على حقول النفط في شمال سوريا لمنع وصول داعش إليها.. جنودنا الباقون فى سوريا سيواصلون عمليات محاربة الإرهاب".