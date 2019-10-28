وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان العدوان التركي و"سد النهضة"

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، في إطار المشاورات الدورية بين الجانبين، وتناول الاتصال التباحُث حول مختلف أبعاد العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، فضلًا عن الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيريّن تشاورا خلال الاتصال حول سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة في شتى المجالات، بما يعكس عمق واستراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية ويحقق المصالح المشتركة للدولتين.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول مجمل قضايا المنطقة، وعلى رأسها التطورات في سوريا، وأكد شكري الموقف المصري الرافض للاعتداء على الأراضي السورية وضرورة العمل على انتهائه، وعدم السماح بتغيير التركيبة الديموغرافية لمناطق شمال شرق سوريا؛ والبدء الفوري في العملية السياسية وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وتم تأكيد أهمية مواصلة العمل على مواجهة كافة صور وأشكال الإرهاب، في إطار التحالف الدولي ضد داعش؛ وترحيب مصر بما حققه الجانب الأمريكي من القضاء على الإرهابي "أبو بكر البغدادي"، فيما ثمّن "بومبيو" الجهود المصرية اتصالًا بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وتطرق الاتصال إلى آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة والاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية في واشنطن، حيث أبدى الوزير الأمريكي تفهُم الإدارة لأهمية تلك القضية وضرورة التوصل إلى اتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاث.



واختتم حافظ بالإشارة إلى أنه قد تم الاتفاق بين الوزيرين على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق حول مجمل التطورات والقضايا في المنطقة.