تعرف على موعد حفلات مروان خوري في الكويت

يستعد الفنان اللبناني مروان خوري، لإحياء حفلين غنائيين في دولة الكويت، في السابع والثامن من نوفمبر المقبل، بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.نشر خوري، بوستر دعائي للحفل، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، 7- 8 نوفمبر، الكويت".يُذكر أن الفنان مروان خوري، أحيا مجموعة حفلات عنائية في تونس، أغسطس الماضي، وكان الحفل الأول يوم 13 في مدينة "كارثاج" بقرطاج، بينما الحفل الثاني يوم 14 من نفس الشهر في مدينة الحمامات، ثم يوم 16 في مدينة بنزرت، وآخر حفل يوم 17 في مدينة سوسة.